Сняли на видео секс в самолете. Фото: kor.ill.in.ua

Пару, которая занималась сексом в самолете заметил австралийский телеведущий Даррен Макмаллен.

Австралиец говорит, что сначала не заметил, как двое пассажиров перед ним занимаются сексом. Но когда их сиденья начали трястись, он решил записать происходящее на видео. В ролике видны только мужчины азиатской внешности и заметно характерные движения. Ведущий отметил, что никто из пассажиров не обратил на происходящее внимания, - сообщает Daily Mail.

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После того, как пассажиры закончили свое занятие, Макмаллен подошел к мужчине и поздравил его со вступлением в клуб тех, кто занимался сексом в самолете.

Ролик увидели сотрудники авиакомпании, на борту самолета которой произошел инцидент. Представитель компании отметил, что они не терпят неуместной поведения на борту и попросил в дальнейшем сообщать о подобных инцидентах.

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