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понедельник, 30 июля 2018 15:39

Следующий - Воронеж: россияне обстреляли свое село

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Следующий - Воронеж: россияне обстреляли свое село
Российские военные обстреляли Большая Исангильдина. фото НВ

Во время учений в Челябинской области российские военные обстреляли соседнее деревню Большая Исангильдина Чебаркульського района. Происшествие произошло 27 июля.

Учения начались около 22:00. Один из снарядов пробил дверь дома и попал в подполье. Хозяин дома ложился спать. Другой попал в дом, где была пожилая женщина с внуком. Третий попал в сарай. Снаряды не разорвались, сообщает Uralpress.

Местные сообщают, что утром в поезде прибыло много военных. На вопрос пассажиров не отвечали. Вышли на станции Чебаркуль. Ночью слышалась канонада. Местные говорят, что их предупредили об обучении и развесили по селу объявления.

"Мы утром видели, как ехали военные машины со снарядами мимо деревни. А вечером и ночью стали раздаваться мощные взрывы. Было такое ощущение, что металлический град сыплется на крышу нашего дома ", - говорит одна из селянок.

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Жители соседнего села Непряхино сообщают, что той же ночью почувствовали мощную взрывную волну.

В центральном военном округе подтвердили, что учения проходили. Но ближайший полигон находится в 44 км от села, говорят. Причастность к попадание снарядов в доме отрицают.

В сети приобрела популярность пародия на "Прямую линию с Владимиром Путиным", которую создал пользователь You Tube ValorMainStream. Видео является монтажом высказываний участников традиционной разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 и 2017 годах. На одном из эпизодов Путин приказывает приказ уничтожить Иркутскую область. "По каким еще врагам России ударят наши ВКС? Может быть, Воронеж?" - спрашивают ведущие. "Естественно!" - отвечает глава Кремля.

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Дата
30
июля

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

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