Следственный комитет Беларуси заблокировали в Google и Youtube

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси заблокировали из-за санкций против чиновников и госорганизаций страны.

СК Беларуси не сможет восстановить аккаунт, почту или канал, сообщает "Белта" со ссылкой на заявление официального представителя СК Юлии Гончаровой. Доступными остались лишь официальные ресурсы органа.

"Вместе с официальной учетной записью заблокировали и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков. Канал содержал видео с официальными заявлениями представителей комитета, сюжеты по резонансным уголовным делам и материалы проекта "Тайны следствия". На канале были сотни видеоматериалов, некоторые имели более 1 млн просмотров", - отметила Гончарова.

Google сообщил, что "аккаунт отключили согласно правилам по ограничению экспорта и применения санкций". При переходе на страницу канала YouTube пишет, что "страница недоступна".

Автор: Youtube Заблокировали также ютуб-канал из 23 тыс. подписчиков.

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2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, 6 ноября - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер приняли в результате подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.