Школьник указал на ошибку Путина, когда тот говорил о войне: ученика обвинили в наглости

Путин оконфузился во время открытого урока во Владивостоке, однако его поправил ученик. Фото: Reuters

1 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин пообщался со школьниками, победителями различных конкурсов и олимпиад. На встрече Путин опозорился и перепутал Северную войну с Семилетней.

Об этом сообщило издание Medusa.

"Петр Первый Семилетнюю войну учинил? Он со шведами семь лет воевал? И вообще, битва под Полтавой? Вы представляете, где Швеция и где Полтава?", - заявил Путин о том, что Петр Первый воевал со Швецией в Семилетней войне.

Школьник из Воркуты Никанор Толстых дождался окончания ответа президента на свой вопрос и поправил его. Парень напомнил, что война называлась Северной и длилась 21 год.

Путин согласился, что ошибся. "Спасибо за поправочку", - сказал он.

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После инцидента действия школьника прокомментировала директор школы Юлия Рябцева. Причина такого поведения ученика - его юный возраст и "определенный уровень наглости", отметила она.

"Наверное, это сочетание нескольких факторов. Молодости, когда есть недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, позволивших Никанору достичь результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом общаться с президентом", - прокомментировала Рябцева.

Рябцева также пожаловалась, что люди только с годами начинают понимать, что "скромность должна быть, чтобы не поправлять Владимира Владимировича". При этом она назвала Толстых "звездным и хорошим мальчиком".

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостокеhttps://t.co/Uvrs3NGTF0 pic.twitter.com/oKTqBwZLJ5 — РИА Новости (@rianru) September 1, 2021

Папа Римский Франциск ошибся и вместо того, чтобы процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель, привел слова президента России Владимира Путина.