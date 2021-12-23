Силовики выломали дверь: в Беларуси задержали журналиста "Радио Свобода"

В июле в Минске силовики разгромили офис белорусской службы "Радио Свобода". Фото: "Радіо Свобода"

В Минске задержали журналиста белорусской службы "Радио Свобода" Олега Груздиловича.

Силовики в балаклавах пришли к нему домой и выломали дверь, сообщает "Радио Свобода". Журналисту грозит до четырех лет лишения свободы.

"Груздилович является подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или активное участие в них", - говорится в сообщении.

В июле в Минске силовики разгромили офис белорусской службы "Радио Свобода". Они выломали двери, изъяли технику и задержали нескольких журналистов, в том числе Груздиловича. Позже работников отпустили под подписку о невыезде.

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14 декабря мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Он планировал баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая 2020 года его арестовали по обвинению в грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. Вместе с ним сроки в 14-16 лет получили еще три политзаключенных.