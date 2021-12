Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров

Акции компании Peloton после премьеры сериала 9 декабря упали с $45 до $38,5. Фото: Reuters

Акции компании по производству тренажеров Peloton резко обвалились после выхода продолжения популярного сериала "Секс и город".

Один из главных героев скоропостижно скончался во время занятий на спортивном оборудовании компании. Чтобы спасти ситуацию, Peloton опубликовала ответ-пародию, пишет CNBC.

"Многих зрителей шокировала смерть героя, что сказалось на цене акций компании. Поэтому в видео "оживили" мужа главной героини Кэрри Брэдшоу, который в первом эпизоде продолжение сериала And Just Like That умер от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton", - говорится в сообщении.

Peloton предоставила создателям сериала свой велотренажер, но компания не знала, как именно ее продукт используют по сюжету. После премьеры серии 9 декабря акции компании упали на 11,3% до наименьших показателей за 19 месяцев - с $46 до $38,5 за штуку. Чтобы помочь ситуации, Peloton опубликовала комментарий доктора медицинских наук Сюзанны Штайнбаум, которая предположила, что Мистер Биг умер из-за своего "экстравагантного стиля жизни".

Это не помогло, поэтому компания решила выпустить еще и пародийную 30-секундную рекламу, где Peloton заверила, что герой на самом деле жив. Видео озвучил актер Райан Рейнольдс. Инструктор Джесс Кинг сидит рядом с актером Крисом Нотом и говорит, что он прекрасно выглядит. Рейнольдс же напоминает, что регулярная езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы и снижает уровень жира в крови.

Снять сиквел сериала решили еще в 2014 году, но сюжет должен был быть другим. Сейчас же сценаристы описали новый период в жизни героинь - в эпоху коронавируса, новых социальных сетей и материнства. В сети уже появились первые серии, где воссоединились неизменно стильные героини Кэрри, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.