Сиамских близнецов удалось успешно разделить

Близнецы Сербет и Амелия / Facebook Алисон Ирвин

Американским врачам удалось успешно разъединить однолетних сиамских сестер-близняшек через 14 месяцев после рождения.

Сарабет и Амелия Ирвин из Петербурга, штат Мичиган. Почти 11-часовую операцию по разделению близнецов провели в августе. Девушки сейчас дома и здоровы. Об этом пишет Daily Mail.

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Родители, 33-летние Элисон и Фил Ирвин, узнали о сиамских близнецах во время беременности в 2019-м, за 4 месяца до родов. 11 июня 2019-го, когда врачи извлекли близнецов из чрева Элисон, 2 девочки обнялись. Врачи знали, что девочки могут не прожить достаточно долго в ожидании операции, но те выжили. Близнецы были связаны грудью и животом. Диагностика показала, что у детей были все свои органы, но общая печень.

Операция по разделению была запланирована на февраль, но в близняшек развилась пневмония, а затем наступила пандемия коронавируса. Операцию перенесли на 5 августа, что дало детям время продолжить использовать расширители тканей, которые помогут создать достаточно кожи, чтобы покрыть области, где они будут разделены. Сарабет вернулась домой в конце августа, а Амелия 5 сентября.

Хотя девушкам могут понадобиться операции в будущем, по мере развития их тел, сейчас они проходят физиотерапию, а врачи с оптимизмом смотрят на то, что они вырастут здоровыми. Только от 1 из 250 тыс беременностей заканчиваются сиамскими близнецами.