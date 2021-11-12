Си Цзиньпина стали называть "кормчим" и "народным лидером"

Си стали называть так, как когда-то называли Мао. Фото: Reuters

Представители Коммунистической партии Китая стали называть президента Си Цзиньпина "кормчим" и "народным лидером".

Ранее так называли лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна, сообщает Reuters.

После четырехдневного заседания за закрытыми дверями партия приняла "историческую резолюцию" о достижениях под руководством Си. Он уверен, что в следующем году пойдет на третий срок, хотя это вне закона.

Партия рассмотрела свои достижения за 100 лет. Пришла к выводу, что она должна сплотиться вокруг лидера.

"Пока мы поддерживаем товарища Си Цзиньпина как ядро, гигантское судно китайского омоложения будет иметь кормчего и сможет выдержать любые штормы", - сказал прессе руководитель отдела исследования политики партии Цзян Цзиньцюань.

Он сказал, что Си полностью заслуживает того, чтобы его называли "народным лидером".

В коммюнике не было упоминаний о так называемом великом прыжке Мао, после которого начался массовый голод.

Но партийный чиновник вспомнил "Большой скачок вперед" на пресс-конференции в пятницу.

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"Усваивая урок большого скачка и кампании "Народная коммуна" в 1950-х, мы должны стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность в наших усилиях по достижению углеродного пика, углеродной нейтральности и совместного процветания", - сказал заместитель председателя офиса партии Хань Вэнью.

Он добавил, что ВВП Китая на душу населения еще не на уровне стран с высоким уровнем дохода.

Президент США Джо Байден подверг критике лидеров Китая и РФ - Си Цзинпиня и Владимира Путина, которые не появились на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго. Во время пресс-конференции во вторник он также назвал "большой ошибкой" отказ президентов КНР и России от участия в саммите G20 в Риме.