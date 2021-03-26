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суббота, 27 марта 2021 07:25

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

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Северная Македония стала 30-м членом НАТО
Страны-члены НАТО / Wikipedia

27 марта 2020-го Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.

В 1995-м Македония присоединилась к программе "Партнерство ради мира", чем начала процесс вступления в Альянс. В 1999-м, одновременно с Албанией, страна приступила к выполнению "Плана действий по членству". Приобщившись к интервенции НАТО против Югославии в 1999-м, получала помощь от НАТО, имея дело с беженцами, которые бежали из Косово.

Приглашение на вступление на Бухарестском саммите НАТО 2008 года Сокпье заблокировали Афины. В Альянсе согласились, что Македония получит приглашение после разрешения спора по своему названию. Греция боится, что конституционная название соседа предусматривает территориальные посягательство на греческий регион Македония.

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Опросы после саммита 2008 года показало, что 82,5% македонцев против изменения названия страны ради вступления в НАТО. Членство в Альянсе в целом поддержали 85,2% граждан. Вслед за саммитом 2008 года состоялись выборы, в результате которых победила правоцентристская партия, благосклонна к НАТО.

6 февраля 2019-го в Брюсселе между генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой МИД Северной Македонии Николой Димитровым был подписан протокол о присоединении к НАТО, которое состоялось 27 марта 2020-го. Это произошло после того, как страна достигла соглашения с Грецией в споре о названии, которая теперь официально стала называться - Республика Северная Македония.

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Дата
27
марта

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

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