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четверг, 13 февраля 2020 10:28

Серийный насильник впервые напал на женщину

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Серийный насильник впервые напал на женщину
Томас Люсер заявлял, что убил не менее десяти женщин. Но отказывался говорить, где прятал тела Фото: https://murderpedia.org/

21-летняя Мэри согласилась на предложение подвезти ее в американском Брекенридже 13 февраля 1982-го.

Женщину нашли изнасилованной и очень избитой молотком. Преступника выследили за грузовиком. Им оказался Томас Люсер. Психиатру Томас говорит, что Мэри напомнила ему мать. Она очень била его в детстве. Сокамернику же говорит, что следующую жертву точно убьет.

Мужчину приговаривают к 11 годам заключения. Через несколько месяцев после его освобождения исчезает 20-летняя Шер Элдер. Последний раз ее видят в казино с Люсером. Тогда же он нападает на еще одну женщину. Ее находят в машине с многочисленными ножевыми ранами. Люсер сказал, что хочет приобрести ее автомобиль. Когда начала показывать авто, напал.

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Томаса начинают подозревать, но доказательств не хватает. Он убегает. В Западной Вирджинии насилует и жестоко избивает еще одну женщину. Его арестовывают и возвращают в Колорадо. Полицейские находят тело Шер Элдер через 2 года после исчезновения. В ее черепе 3 раны от пуль. Патологоанатом не смог установить, была ли женщина избита и изнасилована. В газете публикуют фото Люсера. Его узнает жертва, на которую он напал в машине.

"Странно, что я являюсь тем, что ненавижу в людях. Это все совсем не о сексе. Это был гнев из подсознания. Мне не хватает самоконтроля. Знаешь, мне кажется, я действительно опасен, если могу причинить людям такое", - пишет Томас из тюрьмы бывшей девушке.

Родственники еще двух убитых в 1982 году женщин обвиняют Люсера. Тот хвастается в камере, что изнасиловал их и убил. Проваливает 2 теста на детекторе лжи. Но в суд дело не попадает, так как нет ни одного прямого доказательства.

Судья отказался рассматривать убийство Шер Элдер вместе с другими нападениями Люсера. Один из двенадцати присяжных категорически выступил против того, чтобы судить убийцу за убийство первой степени. Ему грозило бы пожизненное заключение. Люсера приговорили к 48 годам лишения свободы за убийство второй степени. 11 присяжных и родственники Шер начали кампанию за то, что приговор присяжных не должен быть единогласным.

Американец 78-летний Сэмюэл Литтл признался в 90 убийствах. Мужчина отбывает наказание в одной из тюрем Калифорнии за убийство трех женщин. Условия пребывания в исправительном учреждении не устраивали Литтла, и он пошел на сделку с Федеральным бюро расследований. Рассказал о 90 жертвах в обмен на перевод в техасскую тюрьму.

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13
февраля

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Серийный насильник впервые напал на женщину

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