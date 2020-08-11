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вторник, 11 августа 2020 08:44

Сенат США пригрозил Лукашенко санкциями

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Сенат США пригрозил Лукашенко санкциями
В Беларуси продолжаются массовые протесты. Их участники выступают против результатов президентских выборов, которые якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Фото: svaboda.org

Выборы в Беларуси были фикцией. А президент республики Александр Лукашенко оправдывает репутацию диктатора.

Поэтому нужно пересчитать голоса избирателей и провести новые выборы президента республики. Об этом заявил американский сенатор-демократ Роберт Менендес. Считает, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении Александра Лукашенко, если в республике не прекратится "нападение на демократию".

"Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы", - сказал он.

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По словам Менендеса, сейчас "международное сообщество не должно колебаться в неизменной поддержке демократии, прав человека и надежд белорусского народа, который заслуживает гораздо большего".

"В этом ключе администрация президента США Дональда Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Беларусью не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней либо не проведут повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", - считает Менендес.

Он добавил, что "если это безумное нападение на демократические ценности продолжится", то власти США и ЕС быстро восстановят санкции в отношении Лукашенко и его соратников.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Произошли первые столкновения с ОМОНом, правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Интернет не работал на территории страны всю ночь. По последним данным ЦИК, у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Вечером 10 августа белорусы снова вышли на протесты. На улицах в Минске силовики применяют слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями.

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Дата
11
августа

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