Семья застреленной украинки подала в суд на Алека Болдуина

Адвокаты семьи Хатчинс показали анимационную реконструкцию стрельбы. Фото: Reuters

Семья оператора из Украины Галины Хатчинс, которую в прошлом году 21 октября случайно застрелил киноактер 63-летний Алек Болдуин, подала на него в суд.

Иск в окружной суд Нью-Мексико подали муж операторши Мэтью и их сын Андрос, сообщает BBC. Они требуют возместить им потерю.

"Болдуин выстрелил на съемках фильма "Ржавчина" из боевого патрона, хотя должен был стрелять холостыми. Сейчас актер является одним из нескольких ответчиков. Также в деле отвечают помощник режиссера Дэвид Холлс и реквизитор Сара Закри", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оружейница назвала виновного в гибели оператора Гатчинс

На пресс-конференции адвокаты семьи Хатчинс показали анимационную реконструкцию стрельбы. Они заявили, что Болдуин и другие "не смогли выполнить стандартной проверки безопасности и соблюсти основные правила обращения с оружием".

В иске также обвиняют съемочную группу, которая "нарушила процедуру безопасности, хотя на карту поставлены человеческие жизни, спешила соблюдать график и игнорировала многочисленные жалобы".

Болдуин случайно застрелил из винтовки операторку и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.