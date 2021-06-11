Сегодня начинается саммит Большой семерки: о чем будут говорить

Саммит G7 стартует сегодня в Англии. Фото: REUTERS

Сегодня, 11 июня, в английском графстве Корнуолл стартует саммит Большой семерки. Участие примут лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.

Как гостей пригласили представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, пишет ВВС.

В течение трех дней будут обсуждать восстановление экономики после пандемии, геополитические вызовы, торговлю и развитие, угрозы со стороны РФ и Китая. Большинство встреч саммита пройдут за закрытыми дверями, но в конце страны опубликуют совместное коммюнике.

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В 2021 году председателем Большой семерки является Великобритания, поэтому саммит проходит на ее территории. Премьер-министр Борис Джонсон также сообщил, что на саммите поднимут тему медицины на фоне пандемии коронавируса.

Главы стран G7 договорились скоординировать возобновление своей экономики после пандемии и обеспечить "надежные цепочки поставок" в будущем, сказано в заявлении, которое опубликовал Белый дом. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония стремятся положить конец экономической скованности, вызванной попытками остановить распространение вируса. Лидеры G7 привержены принятию всех необходимых мер для обеспечения сильных и скоординированных глобальных ответных мер в связи с кризисом в области здравоохранения и связанным с ним гуманитарным и экономическим бедствием и начать сильное и устойчивое восстановление.