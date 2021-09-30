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четверг, 30 сентября 2021 16:49

Самый старый тропический лес в мире передадут аборигенам

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Самый старый тропический лес в мире передадут аборигенам
Тропическим лесам около 180 млн лет / Getty Images

Четыре национальных парка в Австралии возвратят их владельцам-аборигенам, народу Восточного Куку Яланджи, в рамках исторической сделки, объявленной правительством австралийского штата Квинсленд в среду, 29 августа.

Парки занимают площадь более 1600 кв. км на севере Австралии. Об этом пишет Independent.

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До полной передачи земли аборигены и правительство будут управлять совместно. Соглашение подписали министр окружающей среды Миган Скэнлон, министр партнерства аборигенов и жителей островов Торресова пролива Крейг Кроуфорд и представитель народа Восточного Куку Яланджи.

"Культура жителей Восточного Куку Яланджи является одной из древнейших в мире. Это соглашение признает их право владеть своей страной и управлять ею, защищать свою культуру и делиться ею с посетителями по мере того, как они становятся лидерами в индустрии туризма", - сказала Скэнлон.

В апреле 2007 года жителей Восточного Куку Яланджи признали традиционными собственниками земли.

"Эти национальные парки будут защищать важные культурные объекты аборигенов, разные экосистемы, включая тропические леса, водно-болотные угодья и мангровые заросли" - добавила министр.

Считается, что тропическим лесам около 180 млн лет. Они находятся недалеко от Большого барьерного рифа, и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они были домом для поколений аборигенов. По данным австралийской некоммерческой организации Rainforest Rescue, там обитают 30% австралийских сумчатых и 20% рептилий.

В австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина 19 сентября задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.

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Дата
30
сентября

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