Самый дорогой в мире музыкальный альбом продали за долги

Альбом "Однажды в Шаолине" продали за нераскрытую сумму / UNITED STATES MARSHALS SERVICE

Самый дорогой альбом в мире правительство США продало неизвестному лицу за не разглашаемую цену.

Альбом в единственном экземпляре хип-хоп-группы Wu-Tang Clan принадлежал фармацевтическому предпринимателю Мартину Шкрели. Его продали в рамках взыскания з Шкрели штрафа в $7,4 млн. Об этом пишет Daily Star.

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Шкрели приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу за мошенничество с ценными бумагами в 2018 году.

В 2015-м Шкрели заплатил $2 млн за альбом. Это больше цены любого другого когда-либо выпущенного альбома.

Wu-Tang Clan работал над двойным альбомом из 31 трека в течение шести лет. Его выпустили в единственном экземпляре в 2015 году. Альбом "Однажды в Шаолине" включает никелево-серебряную шкатулку ручной работы, а также рукопись в кожаном переплете с текстами песен и сертификатом подлинности. Согласно правилам, которые сопровождают его, коммерческое использование музыки запрещено до 2103 года.

В сентябре 2017-го Шкрели пытался продать альбом через интернет, всего через несколько недель после осуждения, но его отправили в тюрьму до того, как прошла продажа.

"Благодаря настойчивым усилиям правоохранительных органов, Шкрели привлечен к ответственности. Он заплатил цену за ложь и воровство у инвесторов с целью обогащения", - сказал прокурор по делу.

Американский глянец Billboard опубликовал рейтинг исполнителей, которые заработали больше всего в 2020 году. 40 артистов заработали $387 млн в 2020-м. В рейтинг попали 22 певца, а также 18 групп и артистов, которые распались или не выступают, но их песни до сих пор популярны. Список возглавила исполнительница Тейлор Свифт. Звезда заработала $23,8 млн.