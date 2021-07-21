$23,8 млн: обнародовали рейтинг артистов, которые заработали больше денег в прошлом году

Американский глянец Billboard опубликовал рейтинг исполнителей, которые заработали больше в 2020 году.

Через карантин музыканты зарабатывали на продаже альбомов и со стриминговых сервисов. Некоторые из них - гастролировали. Обнародовали список самых дорогих исполнителей на сайте издания.

40 артистов заработали $387 млн ​​в 2020 году. А в 2019-м общая сумма была больше - $969 млн. В рейтинг попали 22 современных певца, а также 18 правообладателей музыкальных групп и артистов, которые распались или не выступают, но их песни до сих пор популярны.

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Список Billboard 2020 Money Makers возглавила исполнительница Тейлор Свифт. Звезда заработала $23,8 млн.

Автор: instagram.com/taylorswift Тейлор Свифт возглавила рейтинг музыкантов, которые заработали больше всех в 2020 году

На втором месте - Post Malone ($23,2 млн). Третье место заняла Селин Дион: она заработала $17,5 млн. После этой тройки идут Eagles ($16,3 млн), Билли Айлиш ($14,7 млн), Дрейк ($14,2 млн), Queen ($13,2 млн), Beatles ($12,9 млн), YoungBoy Never Broke Again ($11,9 млн) та Lil Baby ($11,7 млн).

Американская певица Тейлор Свифт в 6 раз получила звание певицы года на 46-й церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards в Лос-Анджелесе. Всего у артистки 32 награды АМА, что делает ее абсолютной рекордсменкой в истории премии. Предыдущим рекордсменом American Music Awards был Майкл Джексон, получивший 24 награды.