$23,8 млн: обнародовали рейтинг артистов, которые заработали больше денег в прошлом году

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 117
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 306
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 936
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 837
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 567
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 198
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1044
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 468
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
&quot;На стиле&quot;: Приходько показала себя 20-летнюю
"На стиле": Приходько показала себя 20-летнюю
Сексуальная супермодель потрясла соблазнительными фото
Сексуальная супермодель потрясла соблазнительными фото
Дочь Эминема показала редкое фото с бойфрендом
Дочь Эминема показала редкое фото с бойфрендом
Видео
Все видео
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 594
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 369
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 495
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 855
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 414
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 19:14

$23,8 млн: обнародовали рейтинг артистов, которые заработали больше денег в прошлом году

  Комментировать

Американский глянец Billboard опубликовал рейтинг исполнителей, которые заработали больше в 2020 году.

Через карантин музыканты зарабатывали на продаже альбомов и со стриминговых сервисов. Некоторые из них - гастролировали. Обнародовали список самых дорогих исполнителей на сайте издания.

40 артистов заработали $387 млн ​​в 2020 году. А в 2019-м общая сумма была больше - $969 млн. В рейтинг попали 22 современных певца, а также 18 правообладателей музыкальных групп и артистов, которые распались или не выступают, но их песни до сих пор популярны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжают зарабатывать: кто возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд

Список Billboard 2020 Money Makers возглавила исполнительница Тейлор Свифт. Звезда заработала $23,8 млн.

Автор: instagram.com/taylorswift
  Тейлор Свифт возглавила рейтинг музыкантов, которые заработали больше всех в 2020 году
Тейлор Свифт возглавила рейтинг музыкантов, которые заработали больше всех в 2020 году

На втором месте - Post Malone ($23,2 млн). Третье место заняла Селин Дион: она заработала $17,5 млн. После этой тройки идут Eagles ($16,3 млн), Билли Айлиш ($14,7 млн), Дрейк ($14,2 млн), Queen ($13,2 млн), Beatles ($12,9 млн), YoungBoy Never Broke Again ($11,9 млн) та Lil Baby ($11,7 млн).

Американская певица Тейлор Свифт в 6 раз получила звание певицы года на 46-й церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards в Лос-Анджелесе. Всего у артистки 32 награды АМА, что делает ее абсолютной рекордсменкой в истории премии. Предыдущим рекордсменом American Music Awards был Майкл Джексон, получивший 24 награды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «$23,8 млн: обнародовали рейтинг артистов, которые заработали больше денег в прошлом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой

Зеленский получил контроль над Верховной Радой

"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами

Битва у пирамид закончилась поражением защитников

Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Зафиксировали абсолютний температурний рекорд

Полиция предотвратила кровавый теракт

Захватил автобус с пассажирами

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 23832
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 2 Просмотров: 15192
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13788
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 9675
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
14
 Просмотров: 7371
Знаменитости
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
6
 Просмотров: 585
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
5
 Просмотров: 234
"На стиле": Приходько показала себя 20-летнюю
"На стиле": Приходько показала себя 20-летнюю
4
 Просмотров: 855
Сексуальная супермодель потрясла соблазнительными фото
Сексуальная супермодель потрясла соблазнительными фото
5
 Просмотров: 1494
Кароль восхитила трогательными кадрами с сыном
Кароль восхитила трогательными кадрами с сыном Просмотров: 315
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
Голосов: 43334
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть