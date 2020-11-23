Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона

Лучшим певцом года по версии АМА стал Джастин Бибер. Фото: instagram.com/taylorswift

Американская певица Тейлор Свифт в 6 раз получила звание певицы года на 46-й церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards в Лос-Анджелесе.

Через пандемию премию проводили в прямом эфире в зале Microsoft Theater, сообщает АМА.

Всего у артистки 32 награды АМА, что делает ее абсолютной рекордсменкой в истории премии. Предыдущим рекордсменом American Music Awards был Майкл Джексон, получивший 24 награды.

Свифт также получила награды за лучший видеоклип и стала любимой поп/рок-певицей. Лучшим певцом года по версии АМА стал Джастин Бибер.

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Тейлор Свифт с альбомом Folklore побила рекорд Уитни Хьюстон, которая с 1987-го 46 недель возглавляла Billboard. 20 из них 1-е место принадлежало саундтреку из фильма "Телохранитель". Свифт более 47 недель возглавляет этот чарт. За Свифт и Хьюстон следующей в списке среди женщин-исполнительниц идет британка Адель. Ее альбомы держались на 1-м месте суммарно 34 недели.