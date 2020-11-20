Apple назвала лучших артистов 2020 года

Американская корпорация Apple выбрала победителей в рамках ежегодной музыкальной премии Music Awards.
На официальном сайте Apple оголсилы список лучших музыкантов 2020 года.
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Американский рэпер 25-летний Lil Baby - настоящее имя Доминик Джонс - стал "Артистом года" за свои миллиардные стримы и треки, которые занимали лидирующие позиции в чартах Apple Music.
Титул "Прорыв года" получила американская хип-хоп исполнительница Megan Thee Stallion - Меган Пит. Ее треки с Бейонсе и Карди Би на Apple Music прослушали более чем 300 млн раз.
"Лучшим автором песен" стала американская певица Тейлор Свифт. Ее альбом Folklore, написанный в первые месяцы карантина, сразу занял лидирующие строчки хит-парада. И стал самым популярным поп-альбомом в день выпуска.
В поиске в музыкальном приложении Shazam самой популярной стала песня австралийской исполнительницы Tones And I Dance Monkey.
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