Самый богатый человек Чехии погиб в аварии вертолета на Аляске

 
Ексклюзивы
1/5
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 99
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 117
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 378
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2664
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 306
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1116
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 747
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Фото
Все фото
6
4
3
3
7
&quot;Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год&quot; - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
На трассе произошел 85-метровый обвал: фото
На трассе произошел 85-метровый обвал: фото
Тбилиси оказался под угрозой гигантского оползня
Тбилиси оказался под угрозой гигантского оползня
На Covid-концерт пришло 5 тысяч зрителей
На Covid-концерт пришло 5 тысяч зрителей
Вторая за месяц песчаная буря накрыла страну
Вторая за месяц песчаная буря накрыла страну
Видео
Все видео
Папа Римский сделал заявление про коронакризис
Папа Римский сделал заявление про коронакризис
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1116
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 405
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 441
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 594
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 12:09

Самый богатый человек Чехии погиб в аварии вертолета на Аляске

  Комментировать
Самый богатый человек Чехии погиб в аварии вертолета на Аляске
Миллиардер Петр Келлнер погиб во время экскурсии Аляской. Фото: kp

Самый богатый человек Чехии 56-летний Петр Келлнер погиб в результате аварии вертолета на Аляске.

Об этом сообщили в его финансовой группе PPF.

"PPF с прискорбием сообщает, что 27 марта 2021 года мажоритарный акционер PPF господин Петр Келлнер трагически скончался в результате аварии вертолета в горах Аляски", - говорится в заявлении от 29 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лондон обогнал Нью-Йорк по концентрации миллионеров

СМИ США сообщают, что вертолет разбился во время экскурсии. Келлнер был одним из 5 погибших.

Журнал Forbes оценивал состояние мужчины в $17,5 млрд. Келлнер заработал 1-й капитал еще в 1990-х после создания инвестиционного фонда.

Американские миллиардеры вместе увеличили состояние на $1,3 трлн за период пандемии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самый богатый человек Чехии погиб в аварии вертолета на Аляске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Президент США принял украинского путешественника

Открыли самый длинный мост Европы

Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света

Делом жизни Ивана Огиенко был перевод Библии

В США опубликовали важный репортаж из украинских сел

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
15
 3 Просмотров: 9126
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 8001
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 4968
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 4221
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 3780
Мир
ВОЗ назвала вероятную гипотезу происхождения коронавируса
ВОЗ назвала вероятную гипотезу происхождения коронавируса Просмотров: 252
Автомат, способный стрелять из-за угла
Автомат, способный стрелять из-за угла Просмотров: 306
Из-за коронавируса начались массовые захоронения
Из-за коронавируса начались массовые захоронения Просмотров: 468
Режим Лукашенка изменит внешность белорусским силовикам и предоставит им личных телохранителей
Режим Лукашенка изменит внешность белорусским силовикам и предоставит им личных телохранителей Просмотров: 261
ВМС Германии под угрозой кибератаки: Россия предоставила оснащение немецким субмаринам
ВМС Германии под угрозой кибератаки: Россия предоставила оснащение немецким субмаринам Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
4
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
4
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
3
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
Голосов: 215
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть