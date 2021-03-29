Самый богатый человек Чехии погиб в аварии вертолета на Аляске

Миллиардер Петр Келлнер погиб во время экскурсии Аляской. Фото: kp

Самый богатый человек Чехии 56-летний Петр Келлнер погиб в результате аварии вертолета на Аляске.

Об этом сообщили в его финансовой группе PPF.

"PPF с прискорбием сообщает, что 27 марта 2021 года мажоритарный акционер PPF господин Петр Келлнер трагически скончался в результате аварии вертолета в горах Аляски", - говорится в заявлении от 29 марта.

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СМИ США сообщают, что вертолет разбился во время экскурсии. Келлнер был одним из 5 погибших.

Журнал Forbes оценивал состояние мужчины в $17,5 млрд. Келлнер заработал 1-й капитал еще в 1990-х после создания инвестиционного фонда.

Американские миллиардеры вместе увеличили состояние на $1,3 трлн за период пандемии.