Самую выдающуюся пловчиху Беларуси объявили в розыск

Бывшая пловчиха проживает в Вильнюсе. Фото: instagram.com/aliaksandraherasimenia

Следственный комитет Беларуси объявил в розыск чемпионку мира и главу "белорусского фонда спортивной солидарности" Александру Герасименю.

Сейчас бывшая пловчиха проживает в Вильнюсе, сообщает "Сегодня".

"Сейчас бесполезно отрицать открытие уголовного дела. У нас нет абсолютно никаких правовых норм, поэтому будем оспаривать, когда вернемся в новую Беларусь" , – заявила Герасименя.

Герасименя является сторонником оппозиции и выступала против диктатуры. В том числе и из-за ее гражданской позиции Александра Лукашенко лишили возможности посещать Олимпиады и чемпионаты мира.

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Против чемпионки мира Александры Герасимени и директора гандбольного клуба "Витязь" в Беларуси завели уголовные дела. Герасимене на родине грозит от двух до пяти лет тюрьмы. Герасименя - самая титулованная представительница плавания в суверенной истории страны. Минчанка выиграла три олимпийские медали в Лондоне и Рио-де-Жанейро, она - двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.