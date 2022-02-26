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Спецтема: Напад Росії на Україну

Сайты Кремля, "Роскомнадзора" и другие не работают из-за кибератаков

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Сайты Кремля, &quot;Роскомнадзора&quot; и другие не работают из-за кибератаков
Среди сайтов есть страница Кремля, Госдумы, Роскомнадзора. Фото: pixabay

Ряд российских сайтов – не работает.

Это стало возможным благодаря кибератакам, сообщает Госспецсвязь в Telegram.

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"Сайт Роскомнадзора лежит, как российские солдаты на украинских полях. Это тот самый Роскомнадзор, который рекомендовал не называть войну России против Украины войной"

Еще перестали работать такие сайты:
Сайт Президента РФ (Кремль)
Сайт Правительства
Сайт Госдумы
Сайт Совета Федерации
Госуслуги и другие.

Украинские спецслужбы в очередной раз выяснили сценарий Путина. На этот раз речь идет не только о способе нападения, но и о его целях.

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