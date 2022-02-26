Сайты Кремля, "Роскомнадзора" и другие не работают из-за кибератаков

Среди сайтов есть страница Кремля, Госдумы, Роскомнадзора. Фото: pixabay

Ряд российских сайтов – не работает.

Это стало возможным благодаря кибератакам, сообщает Госспецсвязь в Telegram.

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"Сайт Роскомнадзора лежит, как российские солдаты на украинских полях. Это тот самый Роскомнадзор, который рекомендовал не называть войну России против Украины войной"

Еще перестали работать такие сайты:

Сайт Президента РФ (Кремль)

Сайт Правительства

Сайт Госдумы

Сайт Совета Федерации

Госуслуги и другие.

Украинские спецслужбы в очередной раз выяснили сценарий Путина. На этот раз речь идет не только о способе нападения, но и о его целях.