Российский корабль сбил свой самолет

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Флот агрессора сообщает о "контртеррористической операции" в украинских водах . ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря.

"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", - говорится в сообщении.

Это произошло в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных Сил Украины.

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