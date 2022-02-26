Российский корабль сбил свой самолет

Российский корабль уничтожил свой военный самолет.
Это произошло в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных Сил Украины.
"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", - говорится в сообщении.
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Флот агрессора сообщает о "контртеррористической операции" в украинских водах. ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря.
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