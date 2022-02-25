Разделить на две Украины: спецслужбы узнали план кремлевских оккупантов

Спецслужбы обнаружили план противника. Фото: Сегодня

Українські спецслужби вкотре з'ясували сценарій Путіна.

Цього разу йдеться не лише про спосіб нападу, а й його цілі, повідомляє DT.UA, отримало від власних джерел.

У результаті Україна може бути поділена на дві частини – за принципом Західної та Східної Німеччини, або Північної та Південної Кореї.

При цьому РФ визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди та буде лояльною РФ. Керуючись принципом: "хто контролює столицю, той контролює державу".

Дата проведення операції невідома, очікується найближчими днями, залежно від погоди, розвитку політичної ситуації у світі та переговорних процесів.

Бажаний результат — захопити керівництво держави (не уточнюється кого саме) та змусити підписати мирну угоду на російських умовах під шантажем та можливістю загибелі великої кількості цивільного населення.

Навіть якщо частину керівництва держави буде евакуйовано, хтось із проросійських політиків зможе взяти "на себе відповідальність" і підписати документи, мотивуючи це "втечею" політичного керівництва з Києва.

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За оперативним задумом РФ, силами до 2 тис. спецназівців планується захопити один із двох аеропортів у Києві та засоби управління авіарухом, зазначену кількість військовослужбовців забезпечать прибуття основної групи сил у кількості до 10 тис. десантників літаками Іл-76 разом із легкою броньованою технікою та штатним озброєнням повітрянодесантних військ (БТР, Нонна, автомобілі).

Управління десантною операцією проводитиметься з бортів літаків А-50, які будуть перебувати у повітряному просторі Білорусі та РФ.

Перша частина десанту може прибути з Білорусі на вертольотах чи легких літаках.

У цей же час диверсійні групи, які вже перебувають на території України, мають здійснити диверсії на електромережах та підстанціях, щоб відключити значну частину міста від електромережі та зв'язку, чим викликати паніку серед населення.

За задумом, окремі групи провокаторів мають організувати підпали та акти мародерства, щоб ще більше посіяти паніку та зосередити увагу правоохоронних органів на стабілізації ситуації з громадською безпекою, а не на пошуку диверсантів.

У цей час проходитиме масована кібератака на органи влади та інші життєво важливі сайти в Україні.

Перед цим відбуватиметься активізація на фронті, можливі провокації по всій лінії кордону з Україною, що змусить військово-політичне керівництво вивезти основну частину боєздатних військ на лінію оборони, тому у Києві буде незначна кількість саме військ.

Завдання десанту — блокувати Київ, комунікації, канали управління військами, захопити/висадити арсенали, максимально посіяти паніку, створити умови для панічного виходу з Києва "неконтрольованих колон біженців", які блокуватимуть магістралі/дороги, що ускладнить пересування військ, правоохоронних органів дорогами Києва.

Далі, захопити та контролювати основні органи влади — ВП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду та утримувати їх до прибуття основних сил.

На проведення десантної операції дається доба, початок – у міру готовності, пізно увечері чи вночі.

Окупанти продовжують масово здаватися в полон Збройним силам України. Путін цинічно обдурив своїх солдатів та офіцерів. Їх уночі, виявляється, підняли по тривозі і сказали продовжувати навчання, навіть не пояснивши, що їх кидають на війну з Україною.