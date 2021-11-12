Саакашвили до сих пор голодает, но готов прекратить - Ясько

Бывший президент Михеила Саакашвили не прекратил голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Михеил Саакашвили не прекратил голодовку. Сегодня, 12 ноября, 43 дня, как отказался от еды.

Политик готов прекратить голодовку при условии, что его переведут в нормальные условия с медицинской аппаратурой. Такие его слова передала возлюбленная, нардеп Елизавета Ясько, передает Украина 24.

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"Этого не произошло. То, что я вижу, это так депрессивно, нарушает все его права, достоинство, я не могу поверить, что такое происходит. Но своими глазами я это видела. Я видела, в каких условиях он находится, и когда мы разговариваем, я слышу, что за окном криминалитет кричит оскорбительные слова", – говорит Ясько.

Депутат подчеркнула, что надеется, что ситуация изменится при вмешательстве других стран.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. 11 ноября его адвокат Ника Гварамия сообщил, что Саакашвили прекратил голодовку. Якобы решил принять во внимание резолюцию Страсбургского суда.