Саакашвили прекратил голодовку

 
Ексклюзивы
1/5
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 333
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2763
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1152
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1971
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4860
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 12573
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1071
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3618
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 828
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5670
Фото
Все фото
9
8
5
3
12
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Лагерь мигрантов на границе с Польшей показали со спутника
Лагерь мигрантов на границе с Польшей показали со спутника
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
Видео
Все видео
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Пропагандист Лукашенко угрожает "разгромить Балто-Черноморский союз"
Пропагандист Лукашенко угрожает "разгромить Балто-Черноморский союз"
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 2484
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1800
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9369
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1062
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 0
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
четверг, 11 ноября 2021 16:39

Саакашвили прекратил голодовку

  Комментировать
Саакашвили прекратил голодовку
Михеил Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он объявил голодовку. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил голодовку.

Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия, передает грузинский телеканал Rustavi 2.

"Я принял решение принять во внимание резолюцию Страсбургского суда и прекратить голодовку", – сообщил Гварамия слова Саакашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу

По словам юриста, при этом Саакашвили сказал, что не будет проходить реабилитационный период после голодовки ни в Глданской тюремной больнице, ни в Горийской больнице.

Политик отметил, что соответствующее решение должен принять совет доверенных врачей.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саакашвили прекратил голодовку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 20979
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 12996
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 12969
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 12564
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей Просмотров: 7659
Мир
"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания
"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания Просмотров: 63
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
9
 Просмотров: 504
Девятая страна ЕС разрешила въезд украинцам
Девятая страна ЕС разрешила въезд украинцам Просмотров: 216
В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко
В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко Просмотров: 1458
На границе с Польшей от переохлаждения умер 14-летний мигрант - СМИ
На границе с Польшей от переохлаждения умер 14-летний мигрант - СМИ Просмотров: 504
Больше всего комментируют
24
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
7
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
3
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
Голосов: 1764
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть