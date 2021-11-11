Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил голодовку.

Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия, передает грузинский телеканал Rustavi 2.

"Я принял решение принять во внимание резолюцию Страсбургского суда и прекратить голодовку", – сообщил Гварамия слова Саакашвили.

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По словам юриста, при этом Саакашвили сказал, что не будет проходить реабилитационный период после голодовки ни в Глданской тюремной больнице, ни в Горийской больнице.

Политик отметил, что соответствующее решение должен принять совет доверенных врачей.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.