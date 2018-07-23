С улыбкой и без страховки: канатоходка на высоте 35 м прошлась над Парижем

Девушка выполнял трюк в сопровождении Парижского камерного оркестра.

В Париже канатоходка Татиана-Мосио Бонгонга прошлась на высоте 35 м над Монмартром.

С одной стороны трос закрепили на кране, с другой - на куполе базилики Сакре-Кер. Экстремалка выполняла трюк с улыбкой и без страховки - в сопровождении Парижского камерного оркестра.

С земли за ней наблюдали сотни людей. Стабилизацию каната обеспечивала команда добровольцев. Действо состоялось в рамках фестиваля "Париж летом".

Ходить по канату Бонгонга начала с восьми лет.

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