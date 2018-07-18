Японец-экстремал устроил захватывающее шоу в одесском дворике

Японский экстремал выполнял трюки в одесском дворике. Фото: Facebook

Японский эквилибрист устроил увлекательное шоу в обычном одесском дворике.

Отмечается, что спортсмен снимал екстремадьний ролик для известной компании - производителя энергетического напитка. Об этом рассказал местный житель Юрий Праздников в Facebook.

Японец выполнял сложные акробатические пируэты на слеклайне - специальной стропе. Екстремал подпрыгивал, поочередно приземляясь на стропу то на ноги, то на спину, то на живот, а также делал кувырки в воздухе, после которых умудрялся аккуратно сесть обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Disney показала роботов, которые заменят в кино каскадеров

У местных жителей шоу вызвало настоящий ажиотаж.

Украинские акробаты Олег Колесниченко и Юлия Нос шокировали мировые СМИ экстремальной аэробикой возле аэропорта на острове Сен-Мартен в Карибском море. Они опубликовали фото, как на пляже острова якобы касаются самолета, заходящего на посадку.