Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити

В российских городах время от времени стали появляться антивоенные граффити.
Призыв "Вернем Крым Украина" написали на дорожном знаке на въезде в город Тосно, Ленинградской области, пишет Радио.Свобода.
В городе Псков, на потолке написали "Крым не наш".
В Санкт-Петербурге на стене жилого дома улицы 1-й Рабфаковськои неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".
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Российских наемников из частной военной компании "Вагнер" заметили в Ливии.
Они принимают участие в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии освобождения, которой командует генерал Халифа Хафтар
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