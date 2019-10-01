Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити

В российских городах время от времени стали появляться антивоенные граффити.

Призыв "Вернем Крым Украина" написали на дорожном знаке на въезде в город Тосно, Ленинградской области, пишет Радио.Свобода.

В городе Псков, на потолке написали "Крым не наш".

В Санкт-Петербурге на стене жилого дома улицы 1-й Рабфаковськои неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".

Фото: Радио.Свобода

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Российских наемников из частной военной компании "Вагнер" заметили в Ливии. Они принимают участие в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии освобождения, которой командует генерал Халифа Хафтар