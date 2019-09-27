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пятница, 27 сентября 2019 15:58

Кровавый след: русских заметили в очередной горячей точке

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Российских наемников из частной военной компании "Вагнер" заметили в Ливии.

Они принимают участие в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии освобождения, которой командует генерал Халифа Хафтар, пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Данные смогли получить благодаря тщательному изучению вещей одного из наемников. В частности банковской карты на имя Вадима Бекшенова.

Автор: Скріншот
  Неизвестно, выжил ли наемник после авиаудара
Неизвестно, выжил ли наемник после авиаудара

Он оставил ее после авиаудара по городу Асбия. Имея на руках эту находку журналисты нашли Бекшенова в социальных сетях. Он опубликовывал фотографии. На некоторых из них стало известно, что мужчина служил в морской пехоте Балтийского флота, а затем ушел в ППК "Вагнер".

На одной из опубликованных фото увидели медаль, которую выдало руководство ПГК "За победу над Идил".

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В 2018 году Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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