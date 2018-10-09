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вторник, 09 октября 2018 22:11

Россия вмешается в военный конфликт еще одной страны

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Россия вмешается в военный конфликт еще одной страны
Россия помогает ливийскому генералу Халифу Хафтару. Фото: ИноСМИ

Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Британская газета The Sun сообщает со ссылкой на источники в британском правительстве.

Российские военные обучают армии Хафтара. Кремль поставляет ему тяжелые вооружения.

В двух городах, Бенгази и Тобрук организовали две военные базы под прикрытием ЧВК "Вагнера".

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Разведчики, которые готовили доклад для премьера Великобритании Терезы Мэй, утверждают, что Россия хочет превратить Ливию "в новую Сирию". Страна является местом транзита для нелегалов из Африки. Европейцы переживают, что Путин дестабилизирует ситуацию и новые потоки мигрантов расшатают ЕС.

"То, что Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он ранее использовал в Сирии и Крыму. Он видит неконтролируемое пространство и использует его для максимального воздействия на Запад. При этом мы крайне уязвимы как для миграционных потоков, так и для нефтяного кризиса, которые может вызвать Ливия", - передает газета слова одного из своих источников в британском правительстве.

Многосторонний вооруженный конфликт проходит в основном на севере Ливии между исламскими силами (в том числе ИГИЛ) с одной стороны и правительственными войсками с другой. Начался в 2014-м и продолжается до сих пор.

Обвинение 7 сотрудникам российского ГРУ выдвинуло большое жюри США 4 октября. Обвиняют в попытках дискредитировать антидопинговые организации и оправдать российских спортсменов-нарушителей

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Дата
09
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