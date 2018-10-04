Путин проигнорировал слова Курца о Донбассе

Путин не захотел говорить об урегулировании на Донбассе. Фото: Политика сегодня

Россия несет ответственность за нахождение политического урегулирования конфликта на Востоке Украины.

"Я здесь не только как федеральный канцлер Австрии, но и как председательствующий в Совете ЕС. Кроме двусторонних отношений, говорили мы и об отношениях между ЕС и Россией, а также о сложных вопросах, как например, Украина и Сирия. Россия, по моему мнению, как большая страна, "сверхдержава", имеет большую ответственность найти политическое решение, как в Украине, так и в Сирии", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции с президентом РФ в Санкт-Петербурге, пишет Укринформ.

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Говоря о Донбассе, он выразил надежду, что в рамках Минских договоренностей удастся разрядить ситуацию и найти политическое решение конфликта на Востоке Украины.

При этом, как считает Курц, "не только в Австрии, но и во всем ЕС" есть желание на лучшее сотрудничество с РФ. "Я уверен, что мирное сосуществование как для РФ, так и ЕС может быть только. Мы будем стараться держать открытыми каналы для общения, чтобы способствовать мирному решению на континенте", - добавил он.

Со своей стороны, Путин почти во время получасовой совместной пресс-конференции не захотел говорить об урегулировании на Донбассе.

Ранее Курц заявлял, что Австрия поддерживает введение санкций и различных ограничений против России, однако стремится постепенно избавляться от них пропорционально тому, как РФ будет выполнять Минские договоренности.