Путин проигнорировал слова Курца о Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 621
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1080
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 504
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 999
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1935
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 10143
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4653
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2016
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 828
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
14
6
12
17
25
Показали ликвидированного боевика с ЛНР
Показали ликвидированного боевика с ЛНР
Показали зрелищные тренировки подразделения ССО в Карпатах
Показали зрелищные тренировки подразделения ССО в Карпатах
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
Показали ликвидированного снайпера Харзу из банды ДНР
Показали ликвидированного снайпера Харзу из банды ДНР
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Видео
Все видео
Враг стал более агрессивнее - показали видео ночного боя на Светлодарской дуге
Враг стал более агрессивнее - показали видео ночного боя на Светлодарской дуге
Показали модернизированные танки ВСУ
Показали модернизированные танки ВСУ
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
Поврежденная "посылка", транспортные средства и террористы: украинская аэроразведка показала точный удар
Боевики зарядили с "Града" по своим позициям: эпическое видео
Боевики зарядили с "Града" по своим позициям: эпическое видео
Подорвались на растяжке боевиков: мальчик рассказал подробности трагедии в Горловке
Подорвались на растяжке боевиков: мальчик рассказал подробности трагедии в Горловке
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 234
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1206
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5121
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9531
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1134
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 04:23

Путин проигнорировал слова Курца о Донбассе

  Комментировать
Путин проигнорировал слова Курца о Донбассе
Путин не захотел говорить об урегулировании на Донбассе. Фото: Политика сегодня

Россия несет ответственность за нахождение политического урегулирования конфликта на Востоке Украины.

"Я здесь не только как федеральный канцлер Австрии, но и как председательствующий в Совете ЕС. Кроме двусторонних отношений, говорили мы и об отношениях между ЕС и Россией, а также о сложных вопросах, как например, Украина и Сирия. Россия, по моему мнению, как большая страна, "сверхдержава", имеет большую ответственность найти политическое решение, как в Украине, так и в Сирии", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции с президентом РФ в Санкт-Петербурге, пишет Укринформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австрия подозревает своих политиков в шпионаже в пользу Москвы

Говоря о Донбассе, он выразил надежду, что в рамках Минских договоренностей удастся разрядить ситуацию и найти политическое решение конфликта на Востоке Украины.

При этом, как считает Курц, "не только в Австрии, но и во всем ЕС" есть желание на лучшее сотрудничество с РФ. "Я уверен, что мирное сосуществование как для РФ, так и ЕС может быть только. Мы будем стараться держать открытыми каналы для общения, чтобы способствовать мирному решению на континенте", - добавил он.

Со своей стороны, Путин почти во время получасовой совместной пресс-конференции не захотел говорить об урегулировании на Донбассе.

Ранее Курц заявлял, что Австрия поддерживает введение санкций и различных ограничений против России, однако стремится постепенно избавляться от них пропорционально тому, как РФ будет выполнять Минские договоренности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин проигнорировал слова Курца о Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 39854
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 36442
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 28192
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
12
 Просмотров: 16589
Миллиардерша Кайли Дженнер откровенным нарядом подчеркнула пышные формы
Миллиардерша Кайли Дженнер откровенным нарядом подчеркнула пышные формы
14
 Просмотров: 16101
Донбасс
Боевики обстреляли Мариупольское направление из тяжелого вооружения
Боевики обстреляли Мариупольское направление из тяжелого вооружения Просмотров: 108
Украинские десантники получат американские парашюты
Украинские десантники получат американские парашюты Просмотров: 2169
Охраняли блокпост с палкой в руках: полиция задержала 2 боевиков
Охраняли блокпост с палкой в руках: полиция задержала 2 боевиков Просмотров: 1350
Показали ликвидированного боевика с ЛНР
Показали ликвидированного боевика с ЛНР
14
 Просмотров: 10002
"Оружие было заряжено" - капитан о переходе кораблей в Азовское море
"Оружие было заряжено" - капитан о переходе кораблей в Азовское море Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
146
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
9
Винник назвал Майдан искусственным
4
У Кремля угрожают взорвать авто
3
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
Голосов: 31498
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua