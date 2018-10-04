Минюст США обвинил семерых российских шпионов

Семь российских сотрудников ГРУ обвинили в попытках атаки на ядерные объекты и ОЗХО и расследователей катастрофы МН17

Обвинения 7 сотрудникам российского ГРУ выдвинуло большое жюри США 4 октября. Обвиняют в попытках дискредитировать антидопинговые организации и оправдать российских спортсменов-нарушителей.

С начала декабря 2014-го по май 2018-го заговорщики проводили постоянные и тщательно продуманные вторжения в компьютерные сети. Они затрагивали граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру. В основе атак лежали стратегические интересы российского правительства, сообщает официальный сайт американского Минюста.

Все обвиняемые являются гражданами России - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Иван Сергеевич Ермаков, Артем Андреевич Малышев и Дмитрий Сергеевич Бадин. Каждый из них является солдатом воинской части 26165. Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин являются офицерами ГРУ.

Ермаков, Малышев, Бадин вместе с другими шпионами, имена которых неизвестны, использовали фиктивные аккаунты в соцсетях и прокси-серверы. С их помощью исследовали жертв, отправляли электронную почту, а также разрабатывали, использовали и отслеживали серверы команд и совершали управления вредоносными программами.

Моренець, Серебряков, Сотников и Минин отправились к местам по всему миру, где физически находились их цели. С помощью специализированного оборудования и удаленной поддержки из России взломали компьютерные сети через Wi-Fi, в том числе в гостиницах. Передавали информацию обратно в Россию. Среди команды удаленной поддержки был Ермаков. Полученную информацию использовала и распространяла, часто в искаженном виде, хакерская команда "Fancy Bears", которая работает из воинской части ГРУ №74455.

Среди целей были публикация похищенной информации в рамках кампании по влиянию и дезинформации. Таким образом пытались подорвать усилия международных антидопинговых организаций и официальных лиц, критиковавших поддерживаемых российским правительством спортсменов. Также пытались навредить репутации спортсменов по всему миру, обвиняя их в применении допинга.

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Моренец, Серебряков, Минин и Сотников являются фигурантами другого дела. Сегодня во время совместной пресс-конференции британские и голландские чиновники предъявили им обвинения. ГРУшники пытались сломать и инфицировать вирусами Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Также по меньшей мере один из них пытался похитить информацию о расследовании катастрофы МН17 на Донбассе.

"ГРУ нацеливались на Всемирное антидопинговое агентство, антидопинговое агентство США и Канадский центр этики в спорте. Россия решила, что опубликовать искаженную личную информацию о 250 спортсменах из 30 стран - это честная игра. - заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс. - Их за руку поймали при попытке сломать кибербезопасности ОЗХО. Также они совершили нападение на лабораторию в Швейцарии, которая расследовала отравление в Солсбери и применения химикатов к невинным гражданским в Сирии. Такие страны как Россия должны понимать четкое намерение США и их союзников предотвращать и препятствовать неприемлемому поведению ".

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. По данным экспертов британского Национального центра по кибербезопасности, Главное разведывательное управление (ГРУ) "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, Киберхалифат, КиберБеркут и ряду других.