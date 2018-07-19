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четверг, 19 июля 2018 12:06

Как в настоящем Мордоре: США нашли "Башню", в которой работали российские хакеры

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Как в настоящем Мордоре: США нашли &quot;Башню&quot;, в которой работали российские хакеры
Трое российских хакеров-разведчиков работали с небоскреба "Рота Тауэр" в Москве. Фото: Meduza

Американские спецслужбы смогли найти одну из штаб-квартир российского ГРУ - военную часть 74455. Из нее проводилась часть хакерских атак на США во время президентских выборов 2016 года. Она находится в 21-этажном бизнес-центре "Новатор", также известном как "Рота Тауэр". Его построил основатель российского "Антимайдана" Дмитрий Саблин.

Российские разведчики называют здание "Башней", утверждают в Минюсте США. Небоскреб расположен в московском районе Химки по адресу ул. Кирова 22. Там работали трое из 12 разведчиков, которых Большое жюри обвинило во вмешательстве в выборы. Они действовали под хакерскими аккаунтами Guccifer 2.0 и DCLeaks. Собирали информацию путем рассылки фишинговых писем, сообщает "Радио Свобода". Такие письма содержат призыв перейти по ссылке. Если это выполнить, можно открыть доступ к информации на компьютере.

"Новатор" строили несколько лет. Ввели в эксплуатацию 2015 году. Кадастровая стоимость здания вместе с участком земли - 324, 2 млн руб. - около $ 5,15 млн.

Небоскреб построил владелец холдинга "Рота Девелопмент" Дмитрий Саблин. Он является депутатом Госдумы, бывшим членом Совета Федерации и одним из руководителей всероссийской общественной организации "Боевое братство". В 2015 году Саблин вместе с лидером пропутинского байкерского клуба "Ночные волки" Хирург (Александр Залдостанов) основал движение "Антимайдан". Туда вошли "Боевое братство", а также ряд военных и казачьих организаций.

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За месяц до атак на США небоскреб купило АО "Оборонстрой" - одна из структур Министерства обороны РФ. Юридический адрес "Оборонстрой" находится рядом с военной частью 26165. Из нее также вели атаку российские разведчики, сообщает Meduza.

Саблин имеет с российским Минобороны другие деловые связи. "Оборонстрой" искал для небоскреба обслуживающий персонал. Другие структуры обронного ведомства проводили тендеры на запуск в эксплуатацию системы промышленного кондиционирования, ремонт раздвижных дверей и вывоз мусора. Управление российского Минобороны в Крыму задолжало главном антимайдановцу 150 млн руб. - $ 2,4 млн. В качестве откупных отдало часть бывшей подземной базы подводных лодок в Балаклаве. Там сейчас работает музей холодной войны.

Трамп знал о намерениях Большого жюри объявить подозрение 12 ГРУ-шникам. Отдал распоряжение сделать это до встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице Финляндии Хельсинки. Таким образом хотел получить преимущество во время саммита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на поинфромовани источники.

Сотрудники ГРУ атаковали компьютеры более 300 человек, считает американский Минюст. Среди пострадавших - лица, связанные с Национальным комитетом Демократической партии США, партийным комитетом по выборам в конгресс и президентской кампанией Хиллари Клинтон. Хакеры рассылали письма от имени Google, якобы содержавшие сообщение о настройке безопасности.

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