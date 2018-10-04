Британия заявила о причастности ГРУ к кибератакам по всему миру

Великобритания вместе с союзниками намерена "ответить попыткам ГРУ подорвать международную стабильность". Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру.

По данным экспертов британского Национального центра по кибербезопасности, Главное разведывательное управление (ГРУ) "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, Киберхалифат, Киберберкут и ряду других, сообщает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия не найдет комфортного для себя места в мире" - британский министр пригрозил РФ

В результате этих резонансных кибератак "пострадали граждане большого количества стран, включая Россию". Ущерб национальным экономикам составил миллионы фунтов стерлингов.

Британские эксперты считают российских хакеров виновными в атаках на Всемирное антидопинговое агентство WADA в Швейцарии в 2017 году, Демократическую партию США в 2016 году и один из британских телеканалов в 2015 году.

Они назвали деятельность хакеров "вопиющим нарушением международного права". Великобритания вместе с союзниками намерена "ответить попыткам ГРУ подорвать международную стабильность".

В Эстонии осудили шпиона, который собирал данные для российской военной разведки ГРУ.