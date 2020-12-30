Россияне с Нового года снова будут попадать в вытрезвители. Путин подписал закон

В России снова будут вытрезвители. Фото: Корреспондент

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России системы вытрезвителей.

Закон вступает в силу с 1 января 2021, документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

Российские правоохранители смогут доставлять людей, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в специализированные организации.

Власти регионов получит право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

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Система вытрезвителей была создана в СССР в 1930-1940-х годах. В Украине принято решение о закрытии всех вытрезвителей в 1999 году.