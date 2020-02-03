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Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине

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Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Путин стремительно теряет народную поддержку. Фото: ТАСС

В России перестали публиковать народные рейтинги Владимира Путина. Социологи заявляют, что его популярность среди электората стремительно снижается, а политологи заявляют, что он неизлечимо болен.

Такие данные приводит НВ.

Государственная служба социологии "Фонд общественного мнения" объявила о прекращении соцопросов на тему "За кого бы вы голосовали на выборах президента, если бы они были в ближайшее воскресенье?"

Раньше аналогичных опросов отказались и другие госструктуры. Частный "Левада-Центр" еще проводит опрос людей, но довольно нерегулярно - раз в несколько месяцев.

Ранее данные таких опросов были гордостью Кремля. Путина все годы его правления были готовы отдать свои голоса 65-70% опрошенных. Однако последние полгода эти показатели начали непрерывно снижаться. Так, по результатам последнего опроса "Фонда общественного мнения", популярность Путина упала почти вдвое - до 45%. Эти данные опубликовали 19 января. И это государственная служба, которая пытается максимально "подсластить пилюлю" руководителю страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько россиян готовы проголосовать за Путина: показали данные опроса

В конце прошлого года российские социологи перестали публиковать результаты опросов с открытым вопросом "Кому из российских политиков вы доверяете?".

Дело в том, пишут СМИ, что в таком опросе Путина назвали лишь 29% респондентов. Что не даст ему назвать себя "отцом русской нации", по примеру казахского елбасы или туркменского туркменбаши. Для этого ему нужна поддержка хотя бы 80%.

А сейчас, считают СМИ, Путину россияне не только не более не верят, но даже на словах не выражают поддержку. Поэтому и не публикуют рейтинги: этим боятся спровоцировать возможных мятежников против действующего режима.

Кроме того, политологи и эксперты открыто уже заявляют, что Путин неизлечимо болен. Например, политолог Валерий Соловей при этом ссылается на некоторые "информативные источники". Поэтому события вокруг изменения конституции РФ нужны только для того, чтобы обезопасить друзей и родственников Путина после его скорой смерти. Уже сейчас социологи говорят о нем как о покойнике: или хорошо, или никак.

Здесь более чем понятны мысли о том, что уже в этом году Путин может уйти из поста президента.

Рабочая группа по подготовке изменений в конституцию РФ предложила ввести в основной закон более 100 новых пунктов. Среди них и норма о переименовании должности президента на Верховного правителя.

Пост президента РФ хотят переименовать в верховного правителя с написанием слова "верховный" с большой буквы.

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Дата
03
февраля

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