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понедельник, 30 июля 2018 12:55

Россияне рассказали, чем заменят украинские самолеты "Руслан"

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Россияне рассказали, чем заменят украинские самолеты &quot;Руслан&quot;
Имеющиеся в России самолеты "Руслан" могут функционировать до 2050 года. Для этого необходима их модернизация. Фото: ВПК.name

К 2027 году в России планируют разработать новый сверхтяжелый транспортный самолет. Новинка должна заменить украинские Ан-124 "Руслан".

Сейчас Россия не испытывает дефицита подобных самолетов, сообщили "РИА-Новости".

"Такие самолеты в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", - заявил Юрий Борисов, вице-премьер РФ.

Также отметил, что имеющиеся "Русланы" будут эффективно работать до 2050 года - при условии модернизации радиоэлектроники и замены украинского двигателя Д-18 на российский Д-35. Новый двигатель планируют оцифровать с Ан-124.

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Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" стал одним из героев серии популярной американской документалки "Мегамашины". Американцы высоко оценили возможность "Руслана" в перевозке трех вертолетов APACH одновременно.

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Дата
30
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