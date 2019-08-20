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вторник, 20 августа 2019 12:00

Россияне под руководством военного угнали в Турции яхту за $2 млн

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Автор: denizgazete.com
  С яхты сняли маячок слежения
С яхты сняли маячок слежения

В турецком Мармарисе группа россиян во главе с бывшим полковником Военно-морского флота РФ угнала яхту стоимостью $2 млн.

Об этом сообщает Deniz Gazete.

13 июля двое мужчин и две женщины на неделю арендовали яхту Ghost 3. Когда ее не вернули, представители чартерной компании сообщили береговой охране. Впоследствии стало известно, что судно покинуло территориальные воды Турции. Устройство электронной системы слежения злоумышленники сняли и прицепили к игрушечной лодке.

Полицейские совместно с Интерполом выяснили, что в похищении участвовали 8 человек. Группой руководил отставной полковник ВМФ Олег Попилов. После вывода яхты из территориальных вод Турции они вылетели в Москву. Там задержали одного из похитителей - Анатолия Шутова. Остальных объявили в международный розыск.

Злоумышленники действовали в Средиземном море в течение последних 4-х лет. В прошлом году украли 49 яхт, в этом году - 37. Только 6 из них нашли.

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Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудили возможные совместные действия для остановки российской агрессии.

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