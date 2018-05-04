Россиян накормили яичницей с лопаты

В Самаре прошла акция к 9 мая. Фото: "Регион64"

В пятницу, 4 мая, в Саратове, РФ состоялась очередная акция к 9 мая. На ней жителей города кормили яичницей с лопаты.

На железнодорожный вокзал Саратова прибыл ретропоезд "Победа", сообщает местное СМИ "Регион64".

В стилизованном под древности вагоне ехали артисты в форме советских солдат. На платформах разместили военную технику. При этом разыграли встречу бойцов, вернувшихся с фронта.

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Машинисты в конце мероприятия кормили жителей города яичницей с хлебом с лопаты. Они назвали это настоящим завтраком железнодорожника.

В советское время искусство использовали для пропаганды режима. С 1930-х господствующим методом стал соцреализм. Часть произведений художников посвящены "Первомаю" - празднованию международного дня солидарности трудящихся. Художники создавали на полотнах улучшенную версию советской реальности. Часто объектом изображения были многолюдные праздничные демонстрации, подготовка к празднованию, для контраста рисовали пустые улицы - после завершения парада.