Назвали российские издательства, которые запретят в Украине

Госкомтелерадио предлагает запретить продукцию 35 издательств. фото -Depositphotos

Госкомтелерадио Украины предлагает ввести санкции против лиц РФ, которые выдают и распространяют книги антиукраинского содержания на территории Украины.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на пресс-службу комитета.

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По результатам мониторинга 2015-2018 годов, антиукраинскими признали 172 издания, выпущенных 35 издательствами.

Среди них российские "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече". Также мониторинг выявил значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, в том числе их можно читать онлайн.

Запрет ввоза на территорию Украины книг антиукраинского содержания регулирует ст. 28 закона "Об издательском деле". Содержание таких книг направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.