Россия увидела угрозу от религиозных организаций, зарегистрированных в Украине

В России признали нежелательной работу религиозных организаций, зарегистрированных в Украине. Фото: www.pnp.ru

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность четырех зарубежных религиозных организаций, зарегистрированных в Литве и Украине.

Среди этих организаций Духовное учебное заведение Международный библейский колледж "Новое поколение" и Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение" (Украина); Международное христианское движение "Новое поколение" и Евангельская христианская церковь "Новое поколение" (Латвия), сообщает "Радио Свобода".

Поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, угрожают основам конституционного строя и безопасности России.

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Нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, иначе их членам грозит административная и уголовная ответственность.

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено. "Новое поколение" - международное апостольское движение протестантских церквей, насчитывающее более 400 церквей в постсоветских странах, Европе и США. Впервые церковь была зарегистрирована в Украине в городе Марганец Днепропетровской области в 1990-е годы. 31 октября 2006 года в Украине было зарегистрировано Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое поколение". Его возглавил Андрей Тищенко. Под его опекой находится около 400 поместных церквей, 110 из них – на территории России.