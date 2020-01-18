Россия признала, что Красная армия не принесла Польше свободу

В России убеждены, что поляки должны были сами отстаивать свою свободу. Фото: twitter.com

Посольство Польши в РФ на своей странице в Twitter опубликовало сообщение о том, что освобождение от нацистской оккупации принесло стране не свободу, а советский террор.

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и чрезмерную эксплуатацию. Красная армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы", - говорится в сообщении.

На это в МИД РФ ответили, что "освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим".

"Дождались официального подтверждения, что вступление Красной армии в 1945 году не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правды о 1945-м. Спасибо", - написали в посольстве Польши.

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Заместитель главы министерства иностранных дел страны Павел Яблонский заявил, что в Польше не считают 75-летие входа советских войск в разрушенную после восстания Варшаву днем освобождения своей столицы. "Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического рабства", — заявил дипломат.