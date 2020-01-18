Россия признала, что Красная армия не принесла Польше свободу

 
Ексклюзивы
1/5
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 486
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2331
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 666
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1440
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 774
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 612
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 6039
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 468
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Фото
Все фото
16
3
7
4
7
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Природа спасает Австралию: над континентом прошли сильные ливни
Природа спасает Австралию: над континентом прошли сильные ливни
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
Сфотографировали уникальное природное явление сияющих волн
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться
Видео
Все видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
В Китае автобус с пассажирами упал в выгребную яму: есть погибшие
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Спасатели обнародовали видео с места авиакатастрофы в Тегеране
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1179
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2790
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2061
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3951
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 января 2020
2 Просмотров: 234
Українці-канатохідці
У ці перші дні нового року я думаю, як зв'язувати минуле й майбутнє. Як дивитися вперед, не втрачаючи пам'яті. Українці мають особливі стосунки з ...
суббота, 18 января 2020 14:31

Россия признала, что Красная армия не принесла Польше свободу

  Комментировать
Россия признала, что Красная армия не принесла Польше свободу
В России убеждены, что поляки должны были сами отстаивать свою свободу. Фото: twitter.com

Посольство Польши в РФ на своей странице в Twitter опубликовало сообщение о том, что освобождение от нацистской оккупации принесло стране не свободу, а советский террор.

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и чрезмерную эксплуатацию. Красная армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы", - говорится в сообщении.

На это в МИД РФ ответили, что "освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим".

"Дождались официального подтверждения, что вступление Красной армии в 1945 году не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правды о 1945-м. Спасибо", - написали в посольстве Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вступились за Польшу перед Путиным

Заместитель главы министерства иностранных дел страны Павел Яблонский заявил, что в Польше не считают 75-летие входа советских войск в разрушенную после восстания Варшаву днем освобождения своей столицы.

"Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического рабства", — заявил дипломат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия признала, что Красная армия не принесла Польше свободу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Начали изготавливать автомобили для королей

От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было

Британские преступники основали город

Самое читаемое
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 9 Просмотров: 25740
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 25632
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 16895
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
Диван мечты: показали впечатляющие угловые диваны
19
 Просмотров: 11997
Известно, кого расстреляли в Харькове
Известно, кого расстреляли в Харькове
4
 Просмотров: 9199
Мир
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
6
 Просмотров: 468
Уволили чиновника, который цитировал Геббельса
Уволили чиновника, который цитировал Геббельса Просмотров: 342
Канада выделит деньги родственникам жертв авиакатастрофы МАУ
Канада выделит деньги родственникам жертв авиакатастрофы МАУ Просмотров: 234
Против демонстрантов применили огнестрельное оружие
Против демонстрантов применили огнестрельное оружие Просмотров: 990
Показали новые документы по делу импичмента Трампа
Показали новые документы по делу импичмента Трампа Просмотров: 405
Больше всего комментируют
9
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
9
Зеленский: Гончарук работает дальше
5
Усик назвал формулу мира для Украины
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
2
Українці-канатохідці
Голосов: 420
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua