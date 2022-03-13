Россия потеряла доступ к $300 млрд своих резервов

США, Европа и их союзники заблокировали России доступ к части золотовалютных резервов. Фото: pixabay.com

Россия из-за санкций потеряла доступ к $300 млрд своих резервов.

США, ЕС и их союзники заблокировали РФ доступ к части золотовалютных резервов. Страна-агрессор не может воспользоваться почти половиной из них, заявил 13 марта глава Минфина России Антон Силуанов в интервью на одном из российских телеканалов.

"Это примерно половина тех резервов, которые у нас были. Общий объем резервов $640 млрд, а около $300 млрд резервов теперь находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал Силуанов, отметив, что часть золотовалютных резервов, в том числе Фонд национального благосостояния, заморожены.

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Он также напомнил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях, в связи с чем Запад пытается достичь договоренности с Китаем, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте. Суверенный долг, в частности номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях до того момента, пока золотовалютные резервы не будут разморожены.

"У РФ возникли проблемы с выполнением обязательств, в частности долговых. Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Долги, которые мы должны платить в страны, которые не дружески отнеслись к РФ и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, будем оплачивать в рублевом эквиваленте", - отметил Силуанов.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины десятки стран ввели против РФ экономические санкции. Сотни компаний и мировых брендов заявили, что прекращают инвестиции и бизнес на территории страны-оккупанта. Арестованные золотовалютные резервы Центробанка России в западных странах будут переданы Украине. Россия потеряла доступ к 70–75% золотовалютных резервов – всю ту часть, которая хранилась в долларах, евро, фунтах, йенах и другой валюте. На момент начала войны сумма всех резервов составляла около $650 млрд. Как следствие, Центробанк потерял львиную долю средств, которые мог бы использовать для поддержания курса рубля. С момента нападения на Украину рубль официально обесценился на 42% до 116 рублей за доллар, на рынке Forex за один доллар дают почти 140 рублей.