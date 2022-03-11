Украине отдадут золотовалютные резервы РФ

Арестованные золотовалютные резервы Центробанка России в западных странах будут переданы Украине.

Сейчас Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм, как это сделать.

Речь идет о 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери.

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"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ – 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом это сделать", - сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время общенационального телеэфира.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины десятки стран ввели против РФ экономические санкции. Сотни компаний и мировых брендов заявили, что прекращают инвестиции и бизнес на территории страны-оккупанта.

Россия потеряла доступ к 70–75% золотовалютных резервов – всю ту часть, которая хранилась в долларах, евро, фунтах, йенах и другой валюте. На момент начала войны сумма всех резервов составляла около $650 млрд.

Как следствие, Центробанк потерял львиную долю средств, которые мог бы использовать для поддержания курса рубля. С момента нападения на Украину рубль официально обесценился на 42% до 116 рублей за доллар, на рынке Forex за один доллар дают почти 140 рублей.