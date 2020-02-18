Россия подготовила "сюрприз" для граждан Китая

Китайцам закрыли въезд в Россию. Фото: ЗІК

Власти России запретили въезд в страну гражданам Китая.

Таким образом в РФ пытаются предотвратить распространение коронавируса Covid-2019, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Российское правительство издало распоряжение, по которому с 20 февраля запрещается пересекать границу страны гражданам Китая, въезжающим в РФ "в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных или туристических целях".

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Также Россия временно приостановит прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну.

Ранее Россия приостановила грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем.