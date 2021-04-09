Россия перебрасывает более 10 кораблей в Черное море

Это делают вроде в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения Фото: glavcom.ua

Более 10 десантных и артиллерийских катеров и суден РФ переход перебрасывают из Каспийского в Черное море.

Это делают вроде в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

Отмечается, что согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота, примут участие в зачетных морских учениях.

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"Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.

Военно-морские силы США и так регулярно присылают туда свой флот, однако такой шаг сейчас будет означать особое послание для России.

США выразили обеспокоенность в связи с тем, что Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее количество войск с 2014 года.