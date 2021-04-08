На границе с Украиной Россия сосредоточила наибольшее количество войск с 2014 года

Джен Псаки заявила, что Белый дом обеспокоен ситуацией на границе. Фото: Reuters

Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее количество войск с 2014 года.

США выразили обеспокоенность в связи с этим, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты все больше обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки напомнила, что на этой неделе убили 5 украинских военнослужащих.

"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнула она.

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Администрация президента США Джо Байдена обсудила с союзниками по НАТО обеспокоенность по поводу роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности в Украине.

Российские расследователи с Conflict Intelligence Team обнаружили неподалеку от украинской границы в Воронежской области России новый полевой лагерь российской армии. Нынешние перемещения российских военных возле Украины являются самыми большими со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года.