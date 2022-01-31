Россия начала развертывать в Беларуси пункты управления войсками

На территории Беларуси начинаются совместные военные учения. Фото: Минобороны РФ

На территории Беларуси началось развертывание российских полевых пунктов управления войсками.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию движущихся полевых пунктов управления на полигонах. Защиту пунктов управления от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Военные специалисты организовали единую систему управления войсками. В полевых пунктах работает видеоконференцсвязь передачи командирами сигналов управления в режиме реального времени.

В рамках стартующих 10 февраля совместных учений "Союзная решимость 2022" Россия перебросила на учения в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С. Дивизион Панцирей-С включает в себя 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.