Россия может оказаться в изоляции

Россия рискует оказаться в изоляции после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Фото - Укринформ

Россия рискует оказаться в изоляции после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. С таким предупреждением планирует выступить глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер на встрече глав европейских служб в понедельник, 14 мая. Фрагменты его выступления приводит газета Financial Times.

В своем выступлении Паркер намерен обвинить Кремль в "грубых нарушениях международных правил" и предупредить другие страны, что российское правительство отстаивает свои интересы "путем агрессивных и пагубных действий военных и разведывательных служб".

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Глава MI5 также намерен вспомнить "беспрецедентный" уровень дезинформации со стороны РФ после отравления Скрипаля. Сам же инцидент он характеризует как "преднамеренное и целенаправленное злонамеренное действие".

4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанной Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".