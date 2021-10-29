Российского хакера могут посадить на 60 лет

Южная Корея отдала США 38-летнего российского хакера Владимира Дунаева.
Он является участником преступной группировки, разработавшей троян Trickbot. С его помощью воровали банковские данные и персональную информацию по всему миру, передает Минюст США.
Дунаев родился в Якутске. Разрабатывал модификации вируса для разных браузеров. Работал над тем, чтобы троян не обнаруживали антивирусы.
Мужчине предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег, компьютерном мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до 60 лет тюрьмы.
За хакерами следили с 2015 года. Им удалось заразить трояном миллионы компьютеров. Среди пострадавших есть сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.
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Банковские данные пользователей воровали тогда, когда они совершали онлайн-покупки. Угоняли их пароли, электронные письма, даты рождения, номера социального страхования и адреса.
Американская компания Facebook обвинила гражданина Украины Александра Солонченко в краже данных 178 миллионов пользователей соцсети. Солонченко продавал полученную информацию другим компаниям. Делал это через вебсайт Raid Forums, пользователи которого покупают слитые или украденные данные.
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