Российского хакера могут посадить на 60 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 684
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 891
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1881
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2376
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 558
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1269
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6750
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2655
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
6
4
11
12
6
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
В Австралии выпал град размером с яйцо
В Австралии выпал град размером с яйцо
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
Выбрасывали детей из окон: в России прогремел мощный взрыв в пятиэтажке
Выбрасывали детей из окон: в России прогремел мощный взрыв в пятиэтажке
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
1 Просмотров: 864
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 882
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 828
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2691
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 153
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 07:44

Российского хакера могут посадить на 60 лет

  Комментировать
Российского хакера могут посадить на 60 лет
Южная Корея передала хакера США. Фото: Pexels

Южная Корея отдала США 38-летнего российского хакера Владимира Дунаева.

Он является участником преступной группировки, разработавшей троян Trickbot. С его помощью воровали банковские данные и персональную информацию по всему миру, передает Минюст США.

Дунаев родился в Якутске. Разрабатывал модификации вируса для разных браузеров. Работал над тем, чтобы троян не обнаруживали антивирусы.

Мужчине предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег, компьютерном мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до 60 лет тюрьмы.

За хакерами следили с 2015 года. Им удалось заразить трояном миллионы компьютеров. Среди пострадавших есть сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинского хакера экстрадировали в США

Банковские данные пользователей воровали тогда, когда они совершали онлайн-покупки. Угоняли их пароли, электронные письма, даты рождения, номера социального страхования и адреса.

Американская компания Facebook обвинила гражданина Украины Александра Солонченко в краже данных 178 миллионов пользователей соцсети. Солонченко продавал полученную информацию другим компаниям. Делал это через вебсайт Raid Forums, пользователи которого покупают слитые или украденные данные.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российского хакера могут посадить на 60 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Самое читаемое
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 6750
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 5841
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 5265
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 4824
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 4572
Мир
Тайвань впервые признал присутствие американских войск
Тайвань впервые признал присутствие американских войск Просмотров: 216
США обратились к союзникам: Украине необходимо летальное оружие
США обратились к союзникам: Украине необходимо летальное оружие Просмотров: 585
Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста
Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста Просмотров: 315
Цукерберг официально переименовал Facebook
Цукерберг официально переименовал Facebook Просмотров: 918
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
6
 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
15
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
8
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
2
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
Голосов: 780
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть